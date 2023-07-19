Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:30, 19 июля 2023Россия

Депутат всех восьми созывов Госдумы не устал

Депутат всех восьми созывов Госдумы Николай Харитонов заявил, что не устал от работы

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Депутат всех восьми созывов Госдумы Николай Харитонов заявил, что не устал от работы. Слова Харитонова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН». Так депутат отреагировал на сообщения СМИ о французских депутатах, которые вынуждены проводить на заседаниях по 10-15 часов и пожаловались на утомление и демотивацию.

Проведший в нижней палате парламента 32 года депутат сообщил, что чувствует ответственность перед избирателями, и признался, что не может представить себе усталости от такой работы.

«Меня люди избрали, я должен честно служить своим избирателям. Как можно устать от той работы, ради которой ты шел на выборы?» — воскликнул Харитонов.

Он отметил, что видит лишь один выход в случае усталости от парламентской деятельности — сложение мандата.

Об усталости говорит только тот, кто, возможно, устал от безделья

Николай Харитоновдепутат всех восьми созывов Госдумы

В 2020 году стало известно, что несколько депутатов Госдумы седьмого созыва на протяжении весенней сессии 2020 года пропустили свыше 80 процентов голосований. Тогда среди наиболее неактивных парламентариев оказались представляющий ЛДПР вице-спикер Игорь Лебедев (пропустил 95,35 процента голосований), а также члены фракции «Единой России» Лариса Шойгу (82,82 процента), Виктор Игнатов (80,94) и Юрий Мищеряков (80,88). Остальные парламентарии пропустили менее 80 процентов голосований.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Украинская разведка взяла на себя ответственность за подрыв склада в Крыму

    Индию осудили за получение выгоды от санкций против России

    Москвичам анонсировали «черную пятницу» на рынке недвижимости

    Заявление разведки Украины о подрыве склада в Крыму оказалось фейком

    Внешний вид Дженнифер Лопес на снимках папарацци смутил пользователей сети

    Молодой мужчина похудел на 90 килограммов после страшного предупреждения врача

    Переехавшая в Москву из Армении юмористка раскрыла отношение родственников к ней

    Не знавшая о беременности женщина приняла схватки за аппендицит

    ВСУ атаковали железнодорожную станцию в приграничном регионе России

    Депутат всех восьми созывов Госдумы не устал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости