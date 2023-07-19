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12:43, 19 июля 2023Экономика

Россиян захотели предупреждать о списании денег за подписки

«Ведомости»: депутаты предложат обязать сервисы предупреждать о списаниях за подписки

Фото: sehoon ye / Unsplash

Депутаты Госдумы подготовили межфракционный законопроект, в котором предлагают обязать онлайн-сервисы предупреждать клиентов о списании денег за подписку. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на депутата Антона Немкина и вице-спикера Владислава Даванкова.

В ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. В нем говорится в первую очередь о подписках на аудио- и видеоконтент. Авторы предлагают не меньше чем за сутки присылать пользователям уведомление с датой списания платежа, информацией о том, как прекратить подписку, а также ссылкой на платформу, где это можно сделать.

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Если проект одобрят, мера вступит в силу с 1 марта следующего года. По мнению Немкина, это даст бизнесу время на адаптацию к новым требованиям. Он добавил, что сейчас большинство добросовестных компаний присылают уведомления, поэтому в документе пока не прописана административная ответственность за нарушение требований. Однако если в будущем будет выявлено много злоупотреблений, могут установить штраф.

По оценке директора по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирины Левовой, если сервисы обяжут предупреждать о списаниях, они столкнутся с сокращением числа клиентов, оплачивающих подписку, на 20–40 процентов.

В апреле сообщалось, что единороссы из Госдумы разработали законопроект о запрете для маркетплейсов списывать деньги с клиентских банковских карт, которые они удалили из своей учетной записи. Поводом для создания документа стали массовые жалобы граждан. Депутаты также сочли необходимым обязать площадки уведомлять клиентов о порядке отмены платной подписки и закрепить правило, согласно которому подписка будет действовать до следующей даты платежа, вне зависимости от дня ее отмены.

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    Софья Ермакова
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