Маркетплейсам запретят доступ к удаленным картам россиян

Известия: маркетплейсам запретят списывать деньги с удаленных с сервисов платежных карт

Российским маркетплейсам запретят списывать деньги с клиентских банковских карт, которые они удалили из своей учетной записи. Соответствующий законопроект разработали депутаты «Единой России». Его собираются внести на рассмотрение в весеннюю сессию, сообщает газета «Известия».

Поводом для внесения изменений в закон «О защите прав потребителей» стали массовые жалобы граждан. Интернет-площадки при этом заявили, что возможность доступа к «отвязанным» платежных картам не противоречит закону, ведь клиент ранее сам дал разрешение на транзакции.

Предлагаемые поправки также обяжут маркетплейсы уведомлять клиентов о порядке отмены платной подписки и закрепят правило, что подписка будет действовать до следующей даты платежа, вне зависимости от дня ее отмены. По словам одного из авторов проекта депутата Антона Немкина, если изменения примут, у интернет-площадок будет время для адаптации вплоть до 1 марта 2024 года.

Большинство жалоб касается списания денег у клиентов Wildberries. По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, маркетплейс хранит данные всех счетов пользователей. При невозможности снять деньги с одной карты, сервис может использовать другую, ранее указанную на аккаунте. По словам представителя компании, чтобы отозвать согласие на работу с его банковскими счетами, клиенту нужно самостоятельно «отвязать» их в личном кабинете, а после — обратиться с заявлением в контакт-центр. При этом в правилах площадки этот порядок не прописан.

Ранее стало известно, что Минпромторг и Минцифры обсуждают возможность ужесточения контроля за маркетплейсами. Интернет-площадки могут вывести из-под ограничений на антимонопольные проверки. По словам одного из членов комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле Алексея Кожевникова, действующие послабления привели к тому, что онлайн-площадки «злоупотребляют свободой».

Также группа депутатов Госдумы ведет работу над законопроектом под неофициальным названием «Закон Бакальчук» (по имени основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук). Его разработка началась после скандала с ретейлером Wildberries и начавшихся забастовок сотрудников компании. Парламентарии готовятся внести изменения в закон «О торговле», закон «О рекламе», поправки в Гражданский кодекс». Они затронут всех участников рынка маркетплейсов, а не только сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

