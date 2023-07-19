Стилист перечислила россиянкам необходимые вещи в гардеробе

Cтилист Лилия Фаттахова назвала остроносые мюли необходимыми в женском гардеробе

Cтилист и дизайнер Лилия Фаттахова перечислила россиянкам вещи, которые должны быть в гардеробе. Соответствующую информацию публикует «Вечерняя Москва».

В первую очередь собеседница издания включила в перечень красивую обувь, такую как остроносые мюли, балетки, лодочки на маленьких каблуках, танкетки или мокасины. «Даже если ваша работа и образ жизни не позволяют весь день устраивать забеги на каблуках, это не основание лишать свой гардероб красивых туфель, ведь повод их надеть всегда найдется», — заявила стилистка.

Помимо этого, каждой женщине необходимо иметь две-три сумки разного формата. «Сумка среднего размера на каждый день, маленькая с ремешком или цепочкой в стиле "Шанель" или клатч для коктейльных и вечерних образов и, конечно же, сумка-шопер — универсальный вариант для комфортных и более расслабленных образов», — уточнила эксперт.

Фаттахова отметила важность аксессуаров, которые дополняют внешний вид и показывают индивидуальность человека. При этом дизайнер призвала отказаться от маленькой по размеру или бесформенной одежды, потерявшей вид и цвет. «Ведь даже дома или на прогулке с собакой нужно выглядеть опрятно», — заключила она.

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