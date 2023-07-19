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20:18, 19 июля 2023Силовые структуры

Два бойца запрещенного в России «Азова» пойдут под суд за обстрелы жилых домов

Бойцы «Азова» Артеменко и Романюк пойдут под суд за приказ обстреливать жилые дома в ДНР

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Военнослужащие бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Павел Артеменко и Антон Романюк пойдут под суд за приказ обстреливать из миномета жилые дома и социально значимые объекты гражданской инфраструктуры при отступлении украинских бойцов из населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре России.

По версии следствия, с 27 февраля по 13 марта 2022 года во время отступления украинских военных из населенных пунктов Сартана, Калиновка и Талаковка Артеменко и Романюк приказали уничтожить мирных граждан и их имущество из 120-миллиметрового миномета. В результате не менее чем 60 выстрелов было разрушено пять жилых домов. Население не пострадало, так как находилось в укрытии.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд Донецкой народной республики для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что боец бригады «Азов» Вадим Гусев пойдет под суд за жестокое обращение с военнопленным и издевательства в отношении военнослужащего РФ.

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    Варвара Митина
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