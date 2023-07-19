В ЮАР объяснили участие Путина в саммите БРИКС в формате видеоконференции

В ЮАР объяснили участие Путина в саммите БРИКС в видеоформате обязательствами по МУС

Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите БРИКС в формате видеоконференции было принято Москвой и Преторией с оглядкой на обязательства ЮАР перед Международным уголовным судом (МУС). Об этом сообщил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, его цитирует ТАСС.

«Стороны руководствовались заинтересованностью в успешном проведении саммита в ЮАР, историческим характером предстоящего саммита БРИКС, а также признанием юридических обязательств ЮАР по Римскому статуту», — сказал он.

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорится, что оно якобы связано с незаконным вывозом детей с Украины. Российский МИД назвал обвинения ложными.