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09:25, 19 июля 2023Мир

МИД назвал условие для возвращения России к обсуждению зерновой сделки

Захарова: у ООН есть еще три месяца для выполнения меморандума с Россией по вывозу зерна

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что у ООН еще есть время для выполнения меморандума с Москвой по вывозу российского зерна и удобрений. Соответствующее заявление она сделала в эфире радио Sputnik.

«У ООН есть еще три месяца для возможности реализации [меморандума], достижения конкретных результатов. Поэтому надо сейчас не к микрофонам бегать Секретариату ООН, а употребить эти три месяца для достижения конкретных результатов», — указала дипломат.

Захарова также назвала условие для возвращения России к обсуждению зерновой сделки. По ее словам, это может произойти, если «будут конкретные результаты» по выполнению меморандума.

17 июля стало известно о прекращении договоренностей по черноморской зерновой инициативе. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор. Позже глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом иные варианты поставок зерна.

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