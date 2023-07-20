Названы удешевляющие внешний вид три популярные вещи

Блогерша @femmechic_inspo: популярная куртка-бомбер удешевляет внешний вид

Эксперт по элегантности (имя и фамилия не раскрываются) назвала три популярные вещи, которые визуально удешевляют внешний вид женщины. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь блогерша с никнеймом @femmechic_inspo посоветовала избавиться от рваных джинсовых шорт и куртки-бомбер, которая была особенно популярна в 1990-х годах. При этом она сопроводила видео снимком модели и жены поп-исполнителя Джастина Бибера Хейли, где она запечатлена в данном предмете гардероба, и заявила, что он не придает образу никакой изящности.

Кроме того, специалистка обратила внимание на оверсайз-футболки с надписями. Несмотря на то что подобная вещь удобна в носке, она не является элегантной.

Ранее дизайнер Валерия Антонова перечислила россиянам дорого выглядящие оттенки в одежде. По словам эксперта, наиболее роскошно в предметах гардероба смотрится белый цвет за счет своей непрактичности. Помимо этого, в список богатых цветов специалистка внесла бежевый. По ее словам, такие материалы, как шерсть, кашемир, лен или шелк в данном оттенке сделает образ более элегантным и дорогим.