Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:20, 20 июля 2023Ценности

26-летняя жена Джастина Бибера показала морщины и седые волосы

Модель Хейли Бибер сняла видео с фильтром, добавляющим морщины и седину

Кадр: @haileybieber / TikTok

Американская модель и жена певца Джастина Бибера Хейли показала морщины на лице со словами «мне это нравится». Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

26-летняя знаменитость поделилась видео, в котором она запечатлена в коричневой толстовке. Ее образ дополнили золотые серьги и чокер. В верхней части ролика манекенщица показала свою естественную внешность без макияжа, а в нижней добавила фильтр, который прибавляет морщины и седые волосы.

«Я выгляжу в точности как моя бабушка. Это так странно, но мне это нравится», — заявила девушка.

Поклонники сравнили кадры манекенщицы и восхитились ее внешностью. «Кто-то состарился, как хорошее вино», «Даже с морщинами твоя кожа выглядит потрясающе», «Нет фильтра, который мог бы изменить твою природную красоту», — высказывались они.

Ранее американская телезвезда Кайли Дженнер испугалась своей внешности из-за применения инструментов ретуши. 25-летняя знаменитость поделилась видеороликом, на котором она запечатлена в черной майке и с золотой подвеской на шее. Предпринимательница применила специальный фильтр, который добавляет лицу возрастные изменения, в том числе морщины.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о новом ударе возмездия по Одесской области

    В США сообщили о начале использования Украиной кассетных боеприпасов

    Бузова ответила на вопрос о тайне популярного шоу на ТНТ

    Африканская мирная миссия захотела встретиться с Путиным

    Москвичи назвали оптимальное количество детей в семье

    Возможную реакцию США на совместные военные учения России и Китая оценили

    Валерий Леонтьев собрался избавиться от «леопардовой» квартиры в Москве

    Евросоюз продлил санкции против России

    Сотрудники СК нашли убившего ребенка и спрятавшего его труп в коллекторе Москвы

    Российские военные за сутки отразили две атаки ВСУ в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости