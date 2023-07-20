26-летняя жена Джастина Бибера показала морщины и седые волосы

Модель Хейли Бибер сняла видео с фильтром, добавляющим морщины и седину

Американская модель и жена певца Джастина Бибера Хейли показала морщины на лице со словами «мне это нравится». Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

26-летняя знаменитость поделилась видео, в котором она запечатлена в коричневой толстовке. Ее образ дополнили золотые серьги и чокер. В верхней части ролика манекенщица показала свою естественную внешность без макияжа, а в нижней добавила фильтр, который прибавляет морщины и седые волосы.

«Я выгляжу в точности как моя бабушка. Это так странно, но мне это нравится», — заявила девушка.

Поклонники сравнили кадры манекенщицы и восхитились ее внешностью. «Кто-то состарился, как хорошее вино», «Даже с морщинами твоя кожа выглядит потрясающе», «Нет фильтра, который мог бы изменить твою природную красоту», — высказывались они.

Ранее американская телезвезда Кайли Дженнер испугалась своей внешности из-за применения инструментов ретуши. 25-летняя знаменитость поделилась видеороликом, на котором она запечатлена в черной майке и с золотой подвеской на шее. Предпринимательница применила специальный фильтр, который добавляет лицу возрастные изменения, в том числе морщины.