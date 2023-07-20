В Ярославской области пройдет «Байк День»

Участников «Байк Дня» в Рыбинске ждут автопробег и спортивные соревнования

В Рыбинске в Ярославской области 29 июля пройдет «Байк День». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Отмечается, что участников мероприятия ждут соревнования по силовым видам спорта, автопробег на мотоциклах, детские познавательные игры и фотосессии с мототехникой.

«По улицам города байкеры проследует до Волжского парка, где в 13:00 на балюстраде состоится торжественное открытие и начнется развлекательная программа», — говорится в сообщении.

Более того, в этот день состоится открытый турнир «Кубок Спектр» с крупным призовым фондом. За главный приз поборются тяжелоатлеты из шести регионов и 13 городов страны.

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