В Кремле отреагировали на введение Канадой санкций против России

Песков: Канада все время пытается «бежать впереди всех» в плане санкций

Канада все время пытается «бежать впереди всех» в плане санкций. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на введенные Оттавой антироссийские ограничения, передает ТАСС.

«Канада все время пытается бежать впереди всех, демонстрируя, какой она образцовый "санкционерщик"», — сказал представитель Кремля.

Ранее Канада ввела санкции в отношении сразу нескольких российских деятелей культуры. В список, в частности вошли такие звезды шоу-бизнеса, как актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян, режиссер Никита Михалков, музыканты Юлия Чичерина и Филипп Киркоров, певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, и другие. Кроме них под санкции попали музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, певица Валерия, рэпер Тимати и ряд других артистов.