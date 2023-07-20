В угольной зависимости Китая увидели угрозу мировому климату

NYT: растущая зависимость Китая от использования угля может усугубить климатический кризис

Экстремальная жара в Северном полушарии не обошла стороной Китай, который в подобных погодных условиях стал испытывать все большую потребность в сжигании угля. Использование энергии от ископаемого топлива необходимо азиатской стране для поддержания стабильного электроснабжения для охлаждения воздуха в помещениях и открытых пространствах, сообщает The New York Times (NYT).

По данным аналитиков исследовательской группы Global Energy Monitor, по состоянию на январь 2023 года, в Китае насчитывалось более 300 электростанций, работающих на угле, что составляет две трети глобальных угольных мощностей. В то же время большая часть угля в Китае добывается подземным методом, что приводит к выбросу большого количества метана в атмосферу, который 20-80 раз сильнее углекислого газа по своему тепловому воздействию на климат. В то же время четверть всех выбросов метана в Китае происходит из более чем 100 000 небольших угольных шахт, которые по большей части находятся в заброшенном состоянии.

По итогам прошлого года на Китай приходилась треть глобальных выбросов парниковых газов, связанных с работой объектов энергетического комплекса, и этот показатель может продолжить рост в обозримом будущем. Так, в июне 2023-го доля полученной в результате сжигания угля энергии в стране оказалась на 14 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом для Китая уголь по-прежнему остается основным энергетическим источником.

Кроме того, за последние несколько лет власти страны развернули масштабную кампанию по расширению угольных шахт и строительству большего количества электростанций, работающих на этом виде ископаемого топлива. Весной 2023 года велось активное возведение одной из крупнейших в мире ТЭС. Наращивание объемов строительства объясняется огромными подземными запасами угля в Китае. По разным данным, еще несколько лет назад общие запасы этого вида топлива в стране оценивались до одного триллиона тонн.

О повышенном спросе азиатских стран на закупки газа, мазута и угля на фоне экстремальной жары на юго-востоке континента сообщалось еще во второй половине мая. При этом высокий интерес был зафиксирован в том числе на российские энергоресурсы, лидерами по импорту которых стали Китай, Индия, Вьетнам, Малайзия, Шри-Ланка и Южная Корея. В апреле страны региона закупили в общей сложности почти 7,5 миллиона тонн угля, что оказалось на треть больше в сравнении с аналогичным периодом 2022-го.