Стало известно число раненых при взрыве в Йоханнесбурге

News24: по меньшей мере 41 человек пострадал в результате взрыва в Йоханнесбурге

В результате взрыва в Йоханнесбурге по меньшей мере пострадал 41 человек. Об этом сообщил портал News24 со ссылкой на премьера-министра провинции Гаутенг Паньяза Лесуфи.

«По меньшей мере 41 человек пострадал в результате взрыва в центральном деловом районе Йоханнесбурга», — отмечается в заявлении.

Ранее местные СМИ сообщали о взрыве, предположительно, газопровода в Йоханнесбурге. В результате ЧП частично обрушилась дорога.

По данным спасательных служб, большое количество прохожих и людей, находившихся в автомобилях в зоне взрыва, получили ранения. Была оцеплена значительная часть делового центра Йоханнесбурга. На месте работают спасательные службы и полиция.

11 июля сообщалось, что в крупнейшем южноафриканском городе Йоханнесбург впервые за 11 лет пошел снег. Для водителей осадки стали проблемой, поскольку в отдельных случаях из-за холода они не могли завести двигатели, а условия на дорогах стали опасными для вождения.