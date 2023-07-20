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05:00, 20 июля 2023Мир

Стало известно число раненых при взрыве в Йоханнесбурге

News24: по меньшей мере 41 человек пострадал в результате взрыва в Йоханнесбурге

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В результате взрыва в Йоханнесбурге по меньшей мере пострадал 41 человек. Об этом сообщил портал News24 со ссылкой на премьера-министра провинции Гаутенг Паньяза Лесуфи.

«По меньшей мере 41 человек пострадал в результате взрыва в центральном деловом районе Йоханнесбурга», — отмечается в заявлении.

Ранее местные СМИ сообщали о взрыве, предположительно, газопровода в Йоханнесбурге. В результате ЧП частично обрушилась дорога.

По данным спасательных служб, большое количество прохожих и людей, находившихся в автомобилях в зоне взрыва, получили ранения. Была оцеплена значительная часть делового центра Йоханнесбурга. На месте работают спасательные службы и полиция.

11 июля сообщалось, что в крупнейшем южноафриканском городе Йоханнесбург впервые за 11 лет пошел снег. Для водителей осадки стали проблемой, поскольку в отдельных случаях из-за холода они не могли завести двигатели, а условия на дорогах стали опасными для вождения.

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    Марина Совина
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