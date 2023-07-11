Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:33, 11 июля 2023Из жизни

В африканском городе впервые за 11 лет выпал снег

В самом крупном городе ЮАР впервые с 2012 года пошел снег

Кадр: The Guardian

В крупнейшем южноафриканском городе Йоханнесбург впервые за 11 лет пошел снег. Об этом сообщает The Guardian.

В последний раз снег в Йоханнесбурге выпал в августе 2012 года, а до этого в 2007-м. Некоторые дети, живущие в городе, увидели снегопад впервые в жизни. Для водителей непривычные осадки стали проблемой, поскольку в отдельных случаях из-за холода они не могли завести двигатели, а условия на дорогах стали опасными для вождения.

Хотя снег с июня по август не такая уж редкость в Южной Африке, некоторые регионы он обходит стороной. В социальных сетях жители Йоханнесбурга описывают осадки как «абсолютную магию» и «восхитительное начало недели».

Профессор географии из Университета Уитуотерсрэнда Дженнифер Фитчетт рассказала журналистам, что снег пролежит в городе совсем недолго, потому что его появление стало результатом скачка влажности, холодного ветра и низкой температуры.

Это происходит примерно раз в 10 лет. Мы не попадаем в зону, где бывает много снега, потому что у нас очень сухо. Здесь достаточно высокое атмосферное давление, из-за которого в зимние месяцы почти не бывает дождя, а влажность понижена

Дженнифер Фитчеттпрофессор географии
Материалы по теме:
На страже вечной мерзлоты. Что искать туристу в лучших национальных парках Арктики?
На страже вечной мерзлоты.Что искать туристу в лучших национальных парках Арктики?
28 февраля 2022
«Ощущается, как минус 43» Сильные ветра на севере России уносят людей и машины. Как местные это выдерживают?
«Ощущается, как минус 43»Сильные ветра на севере России уносят людей и машины. Как местные это выдерживают?
4 февраля 2020
Вечная зима, тысячи озер и гигантский водопад. Что посмотреть туристу на Крайнем Севере?
Вечная зима, тысячи озер и гигантский водопад.Что посмотреть туристу на Крайнем Севере?
6 августа 2021

Метеоролог из ЮАР Уэйн Вентер сообщил, что нынешний снегопад нельзя считать свидетельством изменения климата, поскольку сам по себе он не является аномалией. Небольшие снежные осадки бывают в Йоханнесбурге примерно раз в пять лет, а сильные снегопады случаются каждые 10-20 лет.

Ранее сообщалось, что москвичей предупредили о рекордном похолодании. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в середине недели в столицу придет осенняя погода, а 12 июля может стать самым холодным днем в городе за 75 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    Подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» задержали

    Появились кадры последствий взрыва средства от тараканов в московской квартире

    Диетолог рассказала о неожиданных последствиях ежедневного употребления алкоголя

    В африканском городе впервые за 11 лет выпал снег

    В МИД России потребовали отправить на Украину миссию для защиты Церкви

    Банки обязали проверять все переводы физлиц на мошенничество

    Россия в 2023 году получит сразу четыре Ту-160

    Названа самая большая колонная станция метро в Москве

    В России приняли закон о цифровом рубле

    В НАТО заявили о попытках Зеленского переписать документ по итогам саммита

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости