В африканском городе впервые за 11 лет выпал снег
В крупнейшем южноафриканском городе Йоханнесбург впервые за 11 лет пошел снег. Об этом сообщает The Guardian.
В последний раз снег в Йоханнесбурге выпал в августе 2012 года, а до этого в 2007-м. Некоторые дети, живущие в городе, увидели снегопад впервые в жизни. Для водителей непривычные осадки стали проблемой, поскольку в отдельных случаях из-за холода они не могли завести двигатели, а условия на дорогах стали опасными для вождения.
Хотя снег с июня по август не такая уж редкость в Южной Африке, некоторые регионы он обходит стороной. В социальных сетях жители Йоханнесбурга описывают осадки как «абсолютную магию» и «восхитительное начало недели».
Профессор географии из Университета Уитуотерсрэнда Дженнифер Фитчетт рассказала журналистам, что снег пролежит в городе совсем недолго, потому что его появление стало результатом скачка влажности, холодного ветра и низкой температуры.
Это происходит примерно раз в 10 лет. Мы не попадаем в зону, где бывает много снега, потому что у нас очень сухо. Здесь достаточно высокое атмосферное давление, из-за которого в зимние месяцы почти не бывает дождя, а влажность понижена
Метеоролог из ЮАР Уэйн Вентер сообщил, что нынешний снегопад нельзя считать свидетельством изменения климата, поскольку сам по себе он не является аномалией. Небольшие снежные осадки бывают в Йоханнесбурге примерно раз в пять лет, а сильные снегопады случаются каждые 10-20 лет.
Ранее сообщалось, что москвичей предупредили о рекордном похолодании. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в середине недели в столицу придет осенняя погода, а 12 июля может стать самым холодным днем в городе за 75 лет.