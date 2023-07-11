В африканском городе впервые за 11 лет выпал снег

В самом крупном городе ЮАР впервые с 2012 года пошел снег

В крупнейшем южноафриканском городе Йоханнесбург впервые за 11 лет пошел снег. Об этом сообщает The Guardian.

В последний раз снег в Йоханнесбурге выпал в августе 2012 года, а до этого в 2007-м. Некоторые дети, живущие в городе, увидели снегопад впервые в жизни. Для водителей непривычные осадки стали проблемой, поскольку в отдельных случаях из-за холода они не могли завести двигатели, а условия на дорогах стали опасными для вождения.

Хотя снег с июня по август не такая уж редкость в Южной Африке, некоторые регионы он обходит стороной. В социальных сетях жители Йоханнесбурга описывают осадки как «абсолютную магию» и «восхитительное начало недели».

Профессор географии из Университета Уитуотерсрэнда Дженнифер Фитчетт рассказала журналистам, что снег пролежит в городе совсем недолго, потому что его появление стало результатом скачка влажности, холодного ветра и низкой температуры.

Это происходит примерно раз в 10 лет. Мы не попадаем в зону, где бывает много снега, потому что у нас очень сухо. Здесь достаточно высокое атмосферное давление, из-за которого в зимние месяцы почти не бывает дождя, а влажность понижена Дженнифер Фитчетт профессор географии

Метеоролог из ЮАР Уэйн Вентер сообщил, что нынешний снегопад нельзя считать свидетельством изменения климата, поскольку сам по себе он не является аномалией. Небольшие снежные осадки бывают в Йоханнесбурге примерно раз в пять лет, а сильные снегопады случаются каждые 10-20 лет.

Ранее сообщалось, что москвичей предупредили о рекордном похолодании. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в середине недели в столицу придет осенняя погода, а 12 июля может стать самым холодным днем в городе за 75 лет.