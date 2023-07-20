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15:00, 20 июля 2023Бывший СССР

В Киеве призвали ЕС обеспечить беспрепятственный экспорт продовольствия

Стефанишина: ЕС должен обеспечить беспрепятственный экспорт украинского продовольствия

Фото: Ian Taylor / Unsplash

Европейский союз (ЕС) должен обеспечить беспрепятственный экспорт украинского продовольствия и экономическое выживание республики. К этому призвала в Twitter вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции республики Ольга Стефанишина.

«Призываю партнеров работать вместе, чтобы обеспечить мировую продовольственную безопасность и экономическое выживание Украины. Это означает беспрепятственный украинский экспорт в ЕС», — написала она.

Кроме того, по ее мнению, необходимо предусмотреть компенсационный механизм для украинских аграриев, которые все еще работают в полях несмотря на риск для жизни. Также она выступила с критикой против польской инициативы по продлению запрета на ввоз зерна из республики.

20 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обвинил Польшу в популизме из-за намерения продлить запрет на ввоз украинского зерна в государства Евросоюза. Как он утверждал, это недружественный шаг, который сильно ударит по продовольственной безопасности мира и экономике республики.

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    Кристина Есикова
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