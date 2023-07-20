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19:13, 20 июля 2023Забота о себе

Женщин предостерегли от использования самодельных масок для лица

Врач Александра Чистякова: домашние маски для лица несут больше вреда, чем пользы

Фото: Bogdan Sonjachnyj / Shutterstock / Fotodom

Самодельные маски для лица несут больше вреда, чем пользы, считает врач Александра Чистякова. В беседе с «Лентой.ру» она предостерегла женщин от их использования и рекомендовала использовать профессиональные маски, предназначенные для применения дома.

Эффективные домашние маски для лица должны содержать компоненты, способные проникать в кожу, говорит Чистякова. На это способны лишь вещества с массой менее 500 дальтон: салициловая и гликолевая кислоты, жирные формы витаминов А, Е, С, некоторые антиоксиданты, ниацинамид.

В сухую кожу могут проникнуть чуть более крупные молекулы, с жирной дела обстоят сложнее. Поэтому и существует косметика для разных типов кожи

Александра Чистяковаврач

По словам собеседницы «Ленты.ру», в домашних условиях усилить действие маски на жирную кожу помогают легкий пилинг и вода, поэтому маску лучше наносить на очищенное и мокрое лицо. «Продолжительность ее воздействия не должна превышать 15-20 минут. Если возникают неприятные ощущения, маску лучше смыть до окончания этого времени», — объяснила Чистякова.

Не храните маски, приготовленные заранее. Такая смесь — среда для развития бактерий

Александра Чистяковаврач
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Чистякова посоветовала не наносить маски вокруг глаз, поскольку в этой зоне мало подкожно-жировой клетчатки, а сосуды расположены близко к поверхности кожи.

Ранее Александра Чистякова предупредила о вреде полного отказа от соли. Она пояснила, что без нее человек может прожить менее двух недель.

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    Вера Владзиевская
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