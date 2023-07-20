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17:10, 20 июля 2023Моя страна

В Тамбовской области состоится фестиваль с соревнованиями по рыбной ловле

В Тамбовской области состоится фестиваль «Шушпанская щукa»

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

В Тамбовской области на берегу Шушпанского водохранилища 29 июля состоится фестиваль «Шушпанская щука». Об этом сообщает издание «Тамбовский репортер».

На фестивале гостей ждут соревнования по рыбной ловле — ловить будут щуку, окуня, налима и судака. Торжественное открытие фестиваля пройдет в 10 часов. Ожидается выступление творческих коллективов, а также работа музея под открытым небом «Русское подворье».

Также предусмотрены аттракционы, летний читальный зал, выстaвки, мастер-классы, фотозоны и бассейны с живой рыбой. В полдень можно будет попробовать Уху-Царицу, которую готовят здесь по особoму рецепту.

В конце праздника пройдет награждение победителей соревнований в рыбной ловле и праздничный концерт, а также пенная дискотека.

Ранее сообщалось, что на сочинском курорте Роза Хутор с 1 по 6 августа пройдет гастрономический фестиваль, в котором примут участие лучшие шеф-повара юга России. В в каждом из ресторанов-партнеров фестиваля посетителям будут предлагать специальное меню из четырех блюд по фиксированной цене, которое познакомит с кухней региона в авторской интерпретации.

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    Сергей Истомин
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