Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:02, 20 июля 2023Наука и техника

Samsung создала рекордный тип памяти для консолей и видеокарт

The Verge: Samsung представила формат памяти GDDR7 со скоростью 128 гигабайт в секунду

Изображение: Samsung

Южнокорейская корпорация Samsung отчиталась о создании нового формата памяти GDDR7. Об этом сообщает издание The Verge.

В компании отметили, что память нового типа примерно в полтора раза быстрее памяти актуального формата GDDR6X. Максимальная скорость передачи данных составила 128 гигабайт в секунду, пропускная способность — 32 гигабит в секунду. Инженеры Samsung отметили, что высокая скорость была достигнута благодаря применения технологии импульсно-амплитудной модуляции (PAM3).

Также память формата GDDR7 на 20 процентов более энергоэффективна по сравнению с GDDR6 благодаря «технологии энергосбережения, оптимизированной для высокоскоростных операций». Кроме того, специалисты корпорации применили эпоксидный компаунд с повышенной на 70 процентов термостойкостью. Новые чипы памяти намерены использовать в видеокартах, игровых консолях и других устройствах. По оценке журналистов, гаджеты с памятью GDDR7 могут представить в начале 2024 года.

«Наша память GDDR7 DRAM поможет улучшить взаимодействие с пользователем в областях, требующих выдающейся графической производительности, таких как рабочие станции, ПК и игровые консоли, устройства, которые взаимодействуют с искусственным интеллектом», — отметил представитель Samsung Юнчхоль Бэ.

В октябре 2022 года Samsung представила LPDDR5X DRAM — новый стандарт оперативной памяти для смартфонов. Память отличалась повышенной скоростью обработки данных — до 8,5 гигабит в секунду.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    На Крымском мосту прозвучали сигналы воздушной тревоги

    Крупнейший мировой поставщик запретил экспорт риса

    Пьяный россиянин разбил бутылку о голову отказавшей ему в сексе девушки

    Женщин предостерегли от использования самодельных масок для лица

    Заявлявшая о способности вылечить рак травами россиянка подала в суд на онколога

    Непопулярная у россиян страна упростила им выдачу виз

    Страны БРИКС отказались обсуждать общую валюту

    Россиянка лишилась миллионов рублей и жилья после телефонного разговора

    Боррель предложил создать механизм военных поставок Киеву

    Женщина разочаровалась в отношениях с мужчинами и вышла замуж за себя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости