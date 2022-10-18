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19:15, 18 октября 2022Наука и техника

Samsung представила рекордную оперативную память для смартфонов

SamMobile: рекордно быстрая оперативная память LPDDR5X DRAM появится в смартфонах Samsung

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Samsung представила новый стандарт оперативной памяти для смартфонов. Об этом сообщает издание SamMobile.

В компании рассказали, что ее новейшая оперативная память LPDDR5X прошла проверку. В ближайшем будущем стандарт будут использовать в смартфонах, основанных на процессорах серии Qualcomm Snapdragon. Также новые модули памяти DRAM, вероятно, будут применяться в ультрабуках.

В сообщении говорится, что LPDDR5X DRAM отличается повышенной скоростью обработки данных — до 8,5 гигабит в секунду. Предыдущий рекорд составил 7,4 гигабит в секунду. В Samsung отметили, что благодаря сотрудничеству с компанией Qualcomm им удалось ускорить запуск памяти на рынок более чем на год. По мнению журналистов, LPDDR5X DRAM будет применяться в Android-смартфонах, базирующихся на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Появление подобных устройств ожидается в 2023 году.

Топ-менеджер Samsung Дэниел Ли заявил, что оперативная память нового стандарта будет применяться как в потребительских устройствах, так и в центрах обработки данных. В компании уточнили, что LPDDR5X DRAM отличается не только высокой скоростью, но и пониженным энергопотреблением.

Анонс оперативной памяти формата LPDDR5X состоялся в ноябре 2021 года. В Samsung подчеркнули, что новая оперативная памяти производится по 14-нанометровому техпроцессу с 16-гигабитными чипами.

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Андрей Ставицкий
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