Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:31, 20 июля 2023Ценности

Джиджи Хадид поделилась фото в бикини после задержания за хранение марихуаны

Модель Джиджи Хадид поделилась фото в бикини после задержания за хранение марихуаны

Фото: @gigihadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид поделилась фото в бикини после задержания за хранение наркотиков. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что на Каймановых островах сотрудники таможенного отдела обнаружили у 28-летней знаменитости небольшое количество марихуаны и принадлежности для курения. Хадид и ее спутник были арестованы, однако позднее девушку освободили под залог в тысячу долларов.

После этого манекенщица поделилась серией снимков, на одном из которых она запечатлена в желтом раздельном купальнике, оформленном тонкими завязками. Ее образ дополняют колье и золотая цепь с подвеской. При этом на размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы уложены в пучок.

Поклонники не оценили данный поступок девушки, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал почти три миллиона лайков. «Ей абсолютно все равно», «Когда попался за хранение наркотиков и делаешь вид, что все у тебя нормально», «Мой уровень безрассудства после ареста и освобождения под залог», «Ты разве не в тюрьме?», «Если тюрьма выглядит так, то отправьте меня туда», — возмущались они.

Ранее Джиджи Хадид также опубликовала фото в бикини и подверглась критике в сети. На размещенных кадрах знаменитость позирует в пестром бикини на шезлонге. Поклонники обратили внимание на одну деталь на бедре манекенщицы и подняли ее из-за этого на смех.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Девочка погибла в результате атаки беспилотника на Крым

    Рогов назвал сроки операции ВСУ по захвату Запорожской АЭС

    Керченская паромная переправа заработала в штатном режиме

    Стоимость лежаков в Сочи по цене аренды квартиры возмутила россиян

    Момент ДТП с Ferrari в центре Москвы попал на видео

    В ЛНР заявили о плацдарме на отбитых позициях ВСУ на купянском направлении

    Власти Аргентины отказались принять судно с СПГ из России

    Неизвестный пытался сжечь здание военкомата в российском городе

    Джиджи Хадид поделилась фото в бикини после задержания за хранение марихуаны

    Россиянин оказался в реанимации после взрыва в гараже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости