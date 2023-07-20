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09:06, 20 июля 2023Бывший СССР

Выход России из зерновой сделки осложнит поставки оружия на Украину

Эксперт Безбородов: отказ России от зерновой сделки осложнит поставки оружия на Украину

Фото: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Поставка вооружения для армии Украины может осложниться из-за отказа России от зерновой сделки. Таким мнением поделился управляющий партнер ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов в беседе с РИА Новости.

Причина в том, что без зерновой сделки Украина не сможет направлять зерно по Черному морю, придется пользоваться сухопутным маршрутом. Это, по словам эксперта, способно вызвать серьезные пробки на границе с Европой, из-за которых оружие, поставляемое для ВСУ западными партнерами, может задерживаться в пути.

«Тем более у Украины остались еще руда, немного леса и люди, которые стараются покинуть пределы страны всеми видами транспорта, включая железнодорожный», — дополнил Безбородов.

О прекращении договоренностей по черноморской зерновой инициативе стало известно 17 июля. Ранее президент Владимир Путин перечислил условия для возвращения России к зерновой сделке.

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    Александра Синицына
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