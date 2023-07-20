Блогерша нашла неожиданное применение средству для мытья посуды

Блогерша Тэй помыла голову средством для мытья посуды и показала неожиданный результат

Блогерша Тэй (фамилия неизвестна) нашла неожиданное применение средству для мытья посуды. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

По словам инфлюэнсерши с никнеймом bookishtay16, она решила сэкономить и смешала шампунь со средством для мытья посуды и помыла полученной жидкостью голову. Затем она нанесла кондиционер для волос, высушила пряди и показала результат на камеру. В размещенном ролике видно, что вьющиеся локоны юзерши выглядят чистыми и ухоженными. «По-моему, выглядит очень хорошо!» — заявила она.

Подписчики оценили рекомендацию девушки в комментариях под постом. «Удивительно, но выглядит очень хорошо, я попробую», «Подумать не могла, что хороший очищающий шампунь все время был на моей кухне», «Это определенно хорошее очищающее средство, но для ежедневного ухода оно не подходит», — высказались они.

Ранее в июле трихолог Людмила Егжина раскрыла россиянам способы сохранить чистоту волос надолго. Егжина в первую очередь посоветовала нормализовать себорегуляцию сальных желез и замедлить активное выделение жира с помощью цинкосодержащих препаратов, молочных кислот или пилингов.