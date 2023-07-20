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09:53, 20 июля 2023Мир

Венгрия выступит против дополнительной помощи ЕС Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто на встрече в ЕС выступит против дополнительной помощи Украине

Фото: John Minchillo / AP

На встрече министров иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) Венгрия выступит против дополнительной помощи Украине. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

Он отметил, что Брюссель хочет выделить еще 20 миллиардов евро на поставки оружия республике и на встрече будет оказано серьезное давление, чтобы одобрить это предложение. «Позиция Венгрии остается ясной: мы ждем отчета об уже выделенных Киеву десяти миллиардах евро», — подчеркнул дипломат.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия всегда воздерживалась при голосовании о поставках оружия Украине. Однако пока крупнейший венгерский банк OTP входит в киевский список «международных спонсоров войны», Будапешт намерен выступать против такого решения.

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    Семен Александров
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