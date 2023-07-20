Запад обвинили в использовании Польши как инструмент для обмана России

Myśl Polska: западные страны использовали Польшу как инструмент для обмана России

Запад использовал Польшу как инструмент для обмана России. Об этом заявил обозреватель Лукаш Ястшембский в своей статье для Myśl Polska.

«Запад хотел обмануть Москву. <...> Одним из инструментов смягчения России была Польша. Она идеально подходила для этого», — подчеркнул он.

Ястшембский напомнил об обращении Владимира Путина к жителям Польши, которое было опубликовано в издании Gazeta Wyborcza в 2009 году. На тот момент политик занимал должность премьер-министра России. По словам обозревателя, тогда произошла исключительная ситуация, поскольку Польша «обычно остается незамеченной» в политике Москвы. Он заявил, что большинство польских политиков в тот момент не знали, что принимают участие в театре теней, который для них устроили союзники Варшавы.

Журналист добавил, что действия Запада противоречили объявленным целям о сближении с Москвой и создали для Варшавы «плохую ситуацию», поскольку она оказалась «зависимым инструментом».

В статье для Gazeta Wyborcza Путин предостерегал от попыток переписать историю под политические нужды. Он утверждал, что создание эффективной системы коллективной безопасности невозможно без участия России.

Ранее обозреватель Myśl Polska Евгениуш Зинкевич заявил, что угрозы властей Польши в адрес России могут привести к уничтожению страны. Он напомнил, что польское правительство предложило НАТО разместить на территории страны ядерное оружие в рамках программы альянса Nuclear Sharing. «Играть в "русскую рулетку" с ядерным оружием на заднем плане — очень тревожное занятие», — предупредил он.

