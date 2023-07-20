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21:26, 20 июля 2023Мир

Ирак попросил провести экстренное заседание из-за осквернения Корана в Швеции

Ирак попросил ОИС провести экстренное заседание из-за осквернения Корана в Стокгольме

Фото: Ameer Al-Mohammedawi / Globallookpress.com

Ирак обратился к Организации исламского сотрудничества (ОИС) и попросил провести экстренное заседание из-за акта осквернения Корана в Стокгольме. Об этом заявил официальный представитель иракского министерства иностранных дел Ахмед ас-Сахаф, передает телеканал Alsumaria.

По данным журналистов, МИД Ирака направил обращение к своему постоянному представителю в Джидде. Он попросил дипломата возобновить прошение иракской стороны о проведении экстренного заседания. Также глава МИД Ирака Фуад Хусейн призвал направить в Лигу арабских государств «документ о развитии инцидента».

Ранее стало известно, что Ирак решил выслать посла Швеции в Багдаде Джессику Свардстрем из страны. Таким образом он ответил на неоднократные разрешения шведского правительства «сжигать священный Коран».

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    Марина Совина
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