Ирак попросил провести экстренное заседание из-за осквернения Корана в Швеции

Ирак попросил ОИС провести экстренное заседание из-за осквернения Корана в Стокгольме

Ирак обратился к Организации исламского сотрудничества (ОИС) и попросил провести экстренное заседание из-за акта осквернения Корана в Стокгольме. Об этом заявил официальный представитель иракского министерства иностранных дел Ахмед ас-Сахаф, передает телеканал Alsumaria.

По данным журналистов, МИД Ирака направил обращение к своему постоянному представителю в Джидде. Он попросил дипломата возобновить прошение иракской стороны о проведении экстренного заседания. Также глава МИД Ирака Фуад Хусейн призвал направить в Лигу арабских государств «документ о развитии инцидента».

Ранее стало известно, что Ирак решил выслать посла Швеции в Багдаде Джессику Свардстрем из страны. Таким образом он ответил на неоднократные разрешения шведского правительства «сжигать священный Коран».