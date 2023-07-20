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17:10, 20 июля 2023Моя страна

Саяно-Шушенский заповедник показал игры детенышей сибирского горного козла

Саяно-Шушенский заповедник показал игры детенышей сибирского горного козла

В Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушки засняли игры детенышей сибирского горного козла. Видеозапись опубликована в сообществе заповедника во «ВКонтакте».

На кадрах видно двух взрослых особей и двух козлят. Пока родители едят кустарники, малыши скачут вокруг, играют и пытаются подраться.

В заповеднике рассказали, что потомство у сибирского горного козла появляется в конце весны, обычно самки рожают одного козленка, реже — двух.

Там добавили, что малыши встают на ножки сразу после рождения, но еще долго находятся с матерью, чтобы научиться безопасно передвигаться, правильно питаться и прятаться от врагов. Самки в это время тщательно прячутся от пернатых хищников, используя заросли кустарников. В конце мая и начале июня многие из них обитают на крутых прибрежных склонах с каменными глыбами.

Ранее Саяно-Шушенский заповедник показал прогулку медведицы с любопытным медвежонком. Пока медведица изучала дерево, детеныш подбежал к ней, подобрал с земли шишку, и, опираясь на задние лапы, тоже рассмотрел ствол. Когда мать ушла, он побежал за ней.

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    Сергей Истомин
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