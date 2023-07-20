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20:32, 20 июля 2023Забота о себе

Названы продукты для повышения сексуального влечения

Создатель популярной диеты Майкл Мосли: фисташки, нут и кимчи улучшают половую жизнь

Фото: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock / Fotodom

Регулярное употребление фисташек, нута и капусты кимчи помогает повысить либидо и бороться с симптомами эректильной дисфункции. О пользе этих и других продуктов рассказал в интервью Daily Record создатель популярной диеты Fast 800, бывший врач и телеведущий Майкл Мосли.

По словам Мосли, фисташковые орехи являются хорошей профилактикой заболеваний сердца, а также полезны для мужского сексуального здоровья. По словам специалиста, для повышения мужского либидо необходимы также кислоты омега-3, которыми насыщенна жирная рыба. Они помогают выработке тестостерона, усиливают половое влечение и улучшают кровоток в организме.

Еще одним продуктом для поднятия уровня тестостерона Мосли назвал листовую зелень. Он рассказал, что шпинат и капуста содержат магний, который при регулярном употреблении улучшает сексуальную жизнь. Женщинам врач рекомендовал включить в рацион семена льна, кунжут и нут. Он объяснил, что в них содержится половой гормон фитоэстроген, который помогает справиться с симптомами менопаузы.

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К неочевидным продуктам для поднятия либидо создатель популярной диеты отнес свеклу и капусту кимчи. По словам Мосли, нитриты, которые содержатся в свекле, улучшают кровоток и способствуют возбуждению. Капуста кимчи благотворно действует на кишечник и снижает уровень стресса и беспокойства, которые часто являются причинами проблем в интимной жизни.

Ранее сексолог Трэйси Кокс назвала способы повысить выносливость и сделать секс ярче. Для повышения либидо она рекомендовала включить в рацион больше продуктов, богатых цинком, магнием, кальцием и витамином С.

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    Екатерина Улитина
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