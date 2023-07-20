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16:41, 20 июля 2023Бывший СССР

На Украине назвали число введенных в армии стандартов НАТО

Минобороны Украины: в украинской армии введено 287 стандартов НАТО

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В Минобороны Украины заявили, что в армии удалось внедрить уже 287 стандартов НАТО. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства.

Министерство заявило, что Украине удалось ввести 25 процентов от общего количества стандартов НАТО. 174 стандарта введены в рамках партнерства Украина — НАТО, а 113 стандартов — «инициативные».

В ведомстве отметили, что по этому показателю Украина обогнала страны-партнеры альянса и даже некоторые страны-члены НАТО.

Ранее обозреватель китайского портала CGTN Бобби Надери назвал критической ошибкой НАТО поспешную помощь украинской стороне, которая была оказана после протестов на Майдане в 2014 году. Он добавил, что ключевым просчетом стала неспособность НАТО «предвидеть и оценить вероятные последствия своих действий на Украине во имя победы».

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    Александр Слабиев
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