В Москве придумали способ борьбы с нераспроданным жильем

«Коммерсантъ»: в ответ на затоваривание рынка застройщики сдерживают ввод предложения

Застройщики стали сдерживать ввод нового предложения на рынке недвижимости в качестве способа борьбы с большими объемами нераспроданного жилья. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, в компании «Метриум» отметили, что экспозиция квартир и апартаментов в старой Москве за первое полугодие 2023-го сократилась на 14 процентов, до 22,5 тысячи лотов. При этом эксперты «НДВ супермаркет недвижимости» уточнили, что объем предложения с начала года снизился на 8,3 процента.

Специалисты отметили, что таким образом застройщики отвечают на затоваривание рынка. На данный момент доля нераспроданного предложения достигла 44 процентов. Год назад она находилась на уровне 22 процентов.

В апреле 2023 года в Центробанке заявили, что решать проблему затоваривания на рынке жилья в России не следует за счет продажи объектов неплатежеспособным гражданам. По словам главы финансового регулятора, затоваривание на рынке жилья произошло на фоне слишком быстрого роста цен на первичном рынке в предыдущие годы.