Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:21, 20 июля 2023Среда обитания

В Москве придумали способ борьбы с нераспроданным жильем

«Коммерсантъ»: в ответ на затоваривание рынка застройщики сдерживают ввод предложения

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Застройщики стали сдерживать ввод нового предложения на рынке недвижимости в качестве способа борьбы с большими объемами нераспроданного жилья. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, в компании «Метриум» отметили, что экспозиция квартир и апартаментов в старой Москве за первое полугодие 2023-го сократилась на 14 процентов, до 22,5 тысячи лотов. При этом эксперты «НДВ супермаркет недвижимости» уточнили, что объем предложения с начала года снизился на 8,3 процента.

Специалисты отметили, что таким образом застройщики отвечают на затоваривание рынка. На данный момент доля нераспроданного предложения достигла 44 процентов. Год назад она находилась на уровне 22 процентов.

В апреле 2023 года в Центробанке заявили, что решать проблему затоваривания на рынке жилья в России не следует за счет продажи объектов неплатежеспособным гражданам. По словам главы финансового регулятора, затоваривание на рынке жилья произошло на фоне слишком быстрого роста цен на первичном рынке в предыдущие годы.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на заявление России об иностранных кораблях в Черном море

    США объявят новый пакет помощи Украине

    Женщина развелась с мужем-призраком через год после свадьбы

    Глава приграничного региона России подтвердил факт обстрела со стороны ВСУ

    Киргизия пообещала не помогать России в обходе санкций

    Два человека на дельтаплане упали на гору в российском регионе

    Россияне пострадали при взрыве газовой колонки в палаточном лагере на Алтае

    Названа цель отправки танков «Армата» в зону СВО

    Губернатор рассказал о десятках выпущенных ВСУ по российскому региону снарядов

    Марго Робби показала обнаженное тело на обложке журнала Vogue

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости