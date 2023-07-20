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07:52, 20 июля 2023Среда обитания

Керченская паромная переправа заработала в штатном режиме

ГУ МЧС по Крыму заявило, что Керченская паромная переправа заработала в штатном режиме

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Работа Керченской паромной переправы возобновлена. Об этом заявило ГУ МЧС по Республике Крым в своем официальном Telegram-канале.

«Движение паромов осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении ведомства.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, в результате была повреждена автомобильная часть. После произошедшего Керченская паромная переправа функционировала для грузового транспорта, а легковые автомобили пользовались проходящими через присоединенные территории дорогами. Позже в этот же день стало известно, что переправа начала работать и для легковых машин.

В ночь на вторник, 18 июля, Крымский мост был открыт для движения автомобильного транспорта.

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    Марина Совина
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