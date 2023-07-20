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13:00, 20 июля 2023Мир

Россия покинула координационный центр по зерновой сделке в Стамбуле

CNN: Россия вывела делегатов из координационного центра по зерновой сделке в Стамбуле

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Российские делегаты покинули координационный центр по зерновой сделке в Стамбуле, передает телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в турецком Министерстве национальной обороны.

«Россия, вышедшая из инициативы по созданию "зернового коридора", также вывела свой персонал из Совместного координационного центра в Стамбуле, который управляет работой коридора», — сказано в материале.

О прекращении договоренностей по черноморской зерновой инициативе стало известно 17 июля. Президент Владимир Путин заявил, что для возвращения к соглашению необходимо выполнить российскую часть сделки.

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    Анастасия Заикина
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