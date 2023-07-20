57-летняя ведущая Екатерина Андреева показала фото без фильтров в купальнике

57-летняя телеведущая Екатерина Андреева показала фото без фильтров в купальнике

Российская телеведущая Екатерина Андреева снялась в купальнике во время отдыха в Арктике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

57-летняя знаменитость поделилась фото, сделанным в джакузи на фоне Северного Ледовитого океана. Она продемонстрировала декольте с верхнего ракурса, а также показала внешность без фильтров, подчеркнув черты лица с помощью косметики.

Поклонники высказались о снимке ведущей в комментариях. «В чем секрет вашей молодости? Я помню вас с детства. Сейчас мне 30, а вы не меняетесь», «Очень красивая, сексуальная, я бы сказал, девушка. Годы обходят вас стороной», «Екатерина, вы — Леди Совершенство», — восхитились пользователи сети.

В свою очередь Андреева объяснила, что помогает ей сохранять привлекательность. «Я мясо ем очень редко. Жареное и сахар не употребляю», — отметила она, также добавив в список занятия спортом, использование ортопедической подушки, любовь к миру и отсутствие зависти.

Ранее в июле британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в бикини и восхитила фанатов. На размещенном снимке 58-летняя звезда предстала в алом купальнике собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.