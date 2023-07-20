Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:19, 20 июля 2023Ценности

57-летняя ведущая Екатерина Андреева показала фото без фильтров в купальнике

57-летняя телеведущая Екатерина Андреева показала фото без фильтров в купальнике
Екатерина Андреева

Екатерина Андреева. Фото: @ekaterinaandreeva_official

Российская телеведущая Екатерина Андреева снялась в купальнике во время отдыха в Арктике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

57-летняя знаменитость поделилась фото, сделанным в джакузи на фоне Северного Ледовитого океана. Она продемонстрировала декольте с верхнего ракурса, а также показала внешность без фильтров, подчеркнув черты лица с помощью косметики.

Поклонники высказались о снимке ведущей в комментариях. «В чем секрет вашей молодости? Я помню вас с детства. Сейчас мне 30, а вы не меняетесь», «Очень красивая, сексуальная, я бы сказал, девушка. Годы обходят вас стороной», «Екатерина, вы — Леди Совершенство», — восхитились пользователи сети.

В свою очередь Андреева объяснила, что помогает ей сохранять привлекательность. «Я мясо ем очень редко. Жареное и сахар не употребляю», — отметила она, также добавив в список занятия спортом, использование ортопедической подушки, любовь к миру и отсутствие зависти.

Ранее в июле британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в бикини и восхитила фанатов. На размещенном снимке 58-летняя звезда предстала в алом купальнике собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    На Крымском мосту прозвучали сигналы воздушной тревоги

    Мастер маникюра назвала три раздражающие привычки клиентов

    Москвичей предупредили о нашествии опасных для жизни насекомых

    Бывший российский полицейский получил взятку от водителя и попал под суд

    Дагестанцы собрались напоить москвичей вином

    Появились кадры разрушений после обстрела ВСУ приграничного российского региона

    Врач назвала способы не навредить коже в отпуске

    Россиянам рассказали о ситуации с автозапчастями в стране

    Стас Пьеха остался без трусов на «Фабрике звезд»

    Москвичка нашла свою дочь в комнате с голым мужчиной на аниме-вечеринке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости