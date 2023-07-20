Госдума поддержала введение серебряных медалей для выпускников

Госдума поддержала поправку о введении серебряных медалей для выпускников 11-х классов

Госдума поддержала поправку о введении серебряных медалей для выпускников 11-х классов, которые окончили школу с двумя оценками «хорошо» и остальными «отлично» в аттестате, передает ТАСС.

Данная поправка предполагает выдачу серебряных медалей «За особые успехи в учении» II степени. Также парламентарии поддержали поправку о закреплении полномочий Минпросвещения по разработке мероприятий по профессиональной ориентации школьников.

Инициативная группа предложила скорректировать понятие «воспитание», дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.

Кроме того, было предложено дополнить принципы госполитики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в разговоре с «Лентой.ру» поддержал идею вернуть черчение в российские школы.

До этого губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о возвращении уроков черчения.