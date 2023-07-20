Во Франции раскритиковали новые требования Зеленского

Французский политик Филиппо: просьбы Зеленского о новых поставках истребителей безумны

Просьбы украинского лидера Владимира Зеленского о новых поставках истребителей и танков безумны. С критикой действий политика выступил бывший депутат Европарламента и лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в Twitter.

«Все больше и больше сумасшествия! Зеленский требует 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления. А скоро и нашу ядерную бомбу?» — задался вопросом политик.

Ранее Филиппо заявил, что решение Евросоюза увеличить пакет финансовой помощи Украине — безумие. Политик отметил, что если европейские страны не прекратят помогать Киеву, они разорятся.

19 июля Владимир Зеленский заявил, что для защиты Одессы от ракетных обстрелов нужны новые системы противовоздушной обороны SAMP-T или Patriot. По его словам, у Украины есть системы SAMP-T или Patriot, но их не хватает для защиты всех объектов инфраструктуры.

