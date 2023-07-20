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18:39, 20 июля 2023Мир

Британское посольство прокомментировало вызов поверенного в МИД России

Посольство Великобритании назвало вызов временного поверенного в МИД РФ плановой встречей

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Посольство Великобритании в России назвало вызов временного поверенного Тома Додда в МИД РФ плановой встречей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это была плановая встреча, проведенная по нашей просьбе в рамках стандартной дипломатической практики», — прокомментировали в дипломатическом ведомстве, отказавшись уточнять тематику прошедшей встречи.

Ранее МИД России уведомил британского поверенного о введении на территории страны уведомительного порядка передвижения британских дипломатов в ответ на враждебные действия Лондона. Британские дипломаты будут обязаны предоставить документ о перемещении «за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения» как минимум за пять дней до начала запланированной поездки, цели и точный маршрут которой должны быть указаны.

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    Виктория Кондратьева
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