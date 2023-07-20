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18:52, 20 июля 2023Экономика

В России появился иранский седан по цене Lada Vesta NG

Autonews: на российский рынок привезли иранский седан IKCO Soren+

Фото: Why Kei / Unsplash

На российском рынке появился иранский седан Soren+ производителя Iran Khodro (IKCO), сообщил Autonews со ссылкой на данные одного из российских дилеров.

Цена машины начинается от 1,349 миллиона рублей, что сопоставимо со стоимостью российской Lada Vesta NG. Автомобиль производят с 2019 года, он является рестайлинговой версией базового Soren, который выпускают с 2007 года.

Soren+ создан на базе Peugeot 405 1987 года, на нем установлен французский атмосферный двигатель Peugeot TU5JP4 объемом 1,6 литра и мощностью 110 лошадиных сил. Soren+ разгоняется до 100 километров в час за 11 секунд. У машины передний привод, максимальная скорость, которую может развивать автомобиль — 185 километров в час.

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В 2022 году Россия договорилась с Ираном о поставках машин на сумму 300 миллионов долларов. К марту 2023-го Iran Khodro собирался привезти в страну две тысячи автомобилей.

В апреле 2023 года сообщалось, что дилер «Рольф» стал эксклюзивным представителем IKCO в России. Тогда россиянам предлагали купить три модели Iran Khodro — Tara, Soren и Dena. В настоящее время на сайте дилера представлены только модели Tara стоимостью от 1,48 миллиона рублей.

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    Мария Черкасова
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