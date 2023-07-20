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20:13, 20 июля 2023Среда обитания

Назван способ спасти Северо-Крымский канал

Эколог Рыбальченко: спасти Северо-Крымский канал может реконструкция точки забора воды

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Спасти Северо-Крымский канал после исчезновения Каховского водохранилища можно путем реконструкции точки забора воды или восстановления Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Такой способ назвал эколог Илья Рыбальченко, передает канал «360».

«Вход в канал был сделан по-хитрому. Там нет насосов. То есть была сделана запруда в виде Каховской ГЭС. После того как плотина разрушена, возникает вопрос первой точки: где там взять воду», — рассказал эксперт.

Рыбальченко добавил, что сейчас вода по Днепру продолжает течь, но не в том направлении. Точку забора воды в канале следует реконструировать так, чтобы там стояли соответствующие насосы. Эколог подчеркнул, что реализовать это возможно.

Ранее глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута сообщил, что в Северо-Крымский канал перестала поступать вода из Каховского водохранилища. Он заявил, что водохранилища больше не существует — все выглядит так, как было до образования водоема.

В конце июня произошел взрыв Каховской ГЭС, в результате которого из Каховского водохранилища случился неконтролируемый сброс воды и началось затопление территорий.

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    Александра Качан
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