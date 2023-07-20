Зрители массово разделись во время выступления стендап-комика в Москве

Управляющая клубом Standup Brothers Колокол рассказала о раздевшихся в зале зрителях

Вечером 19 июля во время выступления одного из молодых комиков в московском комедийном клубе Standup Brothers часть зрителей встала и разделась догола. Об этом рассказала управляющая площадки Ханна Колокол. Подробностями она поделилась с «Лентой.ру».

По словам женщины, поначалу зрители не вызвали особых подозрений. Были дерзкими, но трезвыми и опрятными. «Они просидели практически все мероприятие. Пять комиков выступили, все шло в штатном режиме, и они ни с того ни с сего посреди выступления молодого комика просто встали и разделись. После того, как они разделись, они оделись и ушли», — поделилась Колокол. Все это длилось около полутора минут, персонал даже не успел никак отреагировать, отметила она.

Комики, которые сидели на задних рядах, сняли это. Зрители просто были в шоке Ханна Колокол управляющая Standup Brothers

Связавшись с другими организаторами Колокол узнала, что подобные инциденты происходили и на других подобных площадках: в Stand-Up Club №1, Stand Up Club на Трубной и других стендап-площадках.

Оголившиеся зрители оказались участниками мотивационного курса, где учат отношениям между мужчинами и женщинами. «Мы нашли этот курс, их предводительницу, у нее дочери 15 лет, а в шапке профиля у девочки написано "Шлюха". Это особая каста людей, которая, если честно, вообще, не понимаю, как существует, они не выглядят как успешные, это все выглядит как местячковая какая-то история. Тем не менее, у них много курсов в продаже. Не думаю, что такие курсы должны существовать, потому что это какое-то сектантство», — высказалась собеседница «Ленты.ру». Она также отметила, что историей заинтересовались правоохранительные органы.

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