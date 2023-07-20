People: 65-летний Дольф Лундгрен женился на 27-летней Эмме Крокдал

65-летний американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен женился на 27-летней Эмме Крокдал в Греции 13 июля. Об этом сообщает People.

«Мы решили отпраздновать нашу любовь, поженившись на нашей вилле на Миконосе в присутствии семьи и близких друзей», — рассказала пара в совместном заявлении.

Лундгрен и Крокдал, которые обручились в июне 2020 года, отметили, что из-за пандемии коронавируса и «долгого пути сложного лечения» им много раз приходилось откладывать церемонию. «Мы почувствовали, что наконец настало подходящее время, чтобы праздновать любовь, жизнь и счастье — в стране богов», — заключили они.

Ранее Лундгрен впервые рассказал о долгой борьбе с онкологическим заболеванием. По словам актера, впервые у него диагностировали рак почки в 2015 году.