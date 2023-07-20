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12:31, 20 июля 2023Мир

В МИД Люксембурга оценили ход контрнаступления ВСУ

МИД Люксембурга о контрнаступлении ВСУ: на Западе не видят свет в конце туннеля

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн, комментируя ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил, что на Западе «не видят свет в конце туннеля». Его слова приводит РИА Новости.

«Мы находимся в ситуации, когда мы, честно говоря, не видим свет в конце тоннеля», — ответил он на вопрос журналистов, не беспокоит ли Запад отсутствие успехов украинских войск.

По его словам, западным странам не остается ничего, кроме дальнейшей поддержки Киева и предоставления необходимой ему помощи, чтобы Украина могли защититься от российских атак.

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