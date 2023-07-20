Россияне стали рекордно много путешествовать по стране

РСТ: число путешествий по России может достигнуть рекордных 80 млн по итогам 2023 года

По итогам 2023 года число поездок по России может достигнуть 80 миллионов. О том, что отечественные туристы стали рекордно много путешествовать по стране, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, его слова приводит «Интерфакс».

«Внутренний туризм действительно демонстрирует неплохой рост, — подчеркнул он. — Мы в этом году прирастаем в пределах 15 процентов к прошлому году».

По прогнозам эксперта, эта динамика несколько снизится, но все же сохранится в пределах плюс 10 процентов на конец 2023 года по количеству путешествий. «В совокупности это прибавит нам порядка семи миллионов турпоездок, и мы можем достигнуть рекордных показателей в объеме 80 миллионов», — добавил он.

Специалист также напомнил, что в 2022 году россияне совершили 73 миллиона путешествий по стране, что превысило допандемийные показатели.

Ранее в июле стало известно, что российские туристы летом 2023 года устремились на отдых в Азербайджан и Казахстан. По данным исследования аналитиков сервиса «Яндекс Путешествия», эти две республики бывшего СССР оказались в списке самых популярных направлений.