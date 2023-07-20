Совбез ООН проведет заседание в связи с выходом России из зерновой сделки

Reuters: Совбез ООН проведет заседание в связи с выходом России из зерновой сделки

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) проведет заседание в связи с выходом России из зерновой сделки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на миссию Великобритании в ООН.

Заседание будет посвящено гуманитарным последствиям прекращения действия черноморского соглашения, которое позволяло в течение последнего года безопасно экспортировать зерно из Украины по Черному морю.

О прекращении договоренностей по черноморской зерновой инициативе стало известно 17 июля. Президент Владимир Путин заявил, что для возвращения к соглашению необходимо выполнить российскую часть сделки.