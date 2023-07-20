Польша пообещала поддерживать Киев только в выгодных Варшаве вопросах

Замглавы МИД Польши Яблоньский: Варшава поддержит Киев только в том, что выгодно ей

Польша пообещала поддерживать Киев только в тех вопросах, которые выгодны Варшаве и отвечают национальным интересам государства. Об этом заявил замглавы МИД страны Павел Яблоньский по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Европейского союза (ЕС), передает РИА Новости.

Таким образом министр прокомментировал слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что планы Польши продлить запрет на ввоз украинского зерна являются недружественным и популистским шагом.

Яблоньский назвал подобное заявление не слишком дипломатичным и не слишком рассудительным. Он напомнил, что Варшава предоставляет Киеву огромный объем поддержки.

«В то же время все, что мы делаем для Украины или для других союзников, мы всегда делаем потому, что это является реализацией наших национальных интересов, наших государственных интересов», — подчеркнул замглавы МИД.

Яблоньский добавил, что Варшава поддерживает Киев в тех сферах, которые выгодны ей самой, и в случае разногласий между странами не стесняется об этом говорить.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не откроет рынок для украинского зерна после прекращения срока действия зерновой сделки. «Нас не будут принуждать к тому, чтобы открыть наш рынок во вред интересам польского фермера», — сказал он.

