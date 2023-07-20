Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:14, 20 июля 2023Мир

Польша пообещала поддерживать Киев только в выгодных Варшаве вопросах

Замглавы МИД Польши Яблоньский: Варшава поддержит Киев только в том, что выгодно ей

Фото: Pixabay

Польша пообещала поддерживать Киев только в тех вопросах, которые выгодны Варшаве и отвечают национальным интересам государства. Об этом заявил замглавы МИД страны Павел Яблоньский по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Европейского союза (ЕС), передает РИА Новости.

Таким образом министр прокомментировал слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что планы Польши продлить запрет на ввоз украинского зерна являются недружественным и популистским шагом.

Яблоньский назвал подобное заявление не слишком дипломатичным и не слишком рассудительным. Он напомнил, что Варшава предоставляет Киеву огромный объем поддержки.

«В то же время все, что мы делаем для Украины или для других союзников, мы всегда делаем потому, что это является реализацией наших национальных интересов, наших государственных интересов», — подчеркнул замглавы МИД.

Яблоньский добавил, что Варшава поддерживает Киев в тех сферах, которые выгодны ей самой, и в случае разногласий между странами не стесняется об этом говорить.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не откроет рынок для украинского зерна после прекращения срока действия зерновой сделки. «Нас не будут принуждать к тому, чтобы открыть наш рынок во вред интересам польского фермера», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник упал на крышу детского лагеря в Новой Москве

    Польша пообещала поддерживать Киев только в выгодных Варшаве вопросах

    Путин назвал сроки реализации проекта «Арктик СПГ 2»

    Тренер стадиона имени Исинбаевой высказался о заявлениях спортсменки

    Белый дом отказался комментировать свои шаги в случае провокаций в Черном море

    На Украине рассказали о главной цели для ВСУ

    В российском городе объяснили происхождение громкого хлопка

    ВСУ попытались использовать уменьшение ширины Днепра в Херсонской области

    Экс-советник Пентагона заявил о попытках Запада завладеть ресурсами России

    В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС на часть детских товаров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости