Захарова рассказала о требовании США к Зеленскому

Захарова: США требуют от Зеленского продолжить контрнаступление любой ценой

Вашингтон не удовлетворен ситуацией на Украине и настаивает на продолжении контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) любой ценой. О требовании США к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Сегодняшняя ситуация на театре военных действий их (США - ред.) явно не устраивает. Теперь от режима Зеленского требуют одного — оправдать вложенные в него средства и любой ценой продолжать контрнаступление», — заявила дипломат.

Ранее она назвала решение США передать ВСУ кассетные боеприпасы актом бессилия на фоне провала контрнаступления Киева. По словам Захаровой, намереваясь поставить такое оружие Украине, США не задумываются о последствиях своих действий.