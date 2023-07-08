МИД России назвал актом бессилия решение США поставить ВСУ кассетные бомбы

Представитель МИД России Захарова: решение США передать ВСУ кассетные бомбы — акт бессилия

Решение США передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетные бомбы является актом бессилия на фоне провала контрнаступления Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

По словам Захаровой, намереваясь поставить такое оружие Украине, США не задумываются о последствиях своих действий. Она напомнила, что опыт применения таких бомб показал, что они крайне ненадежны и могут детонировать и после завершения боевых действий, ставя под угрозу мирных жителей.

«Поставляя кассетные боеприпасы, Вашингтон фактически будет соучастником в минировании территории и в полной мере разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе русских и украинских детей», — отметила представитель МИД.