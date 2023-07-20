В СПЧ предложили интернет-магазинам доставлять товары заключенным

Член СПЧ Мельников предложил интернет-магазинам заняться доставкой товаров заключенным

В Совете по правам человека (СПЧ) предложили интернет-магазинам заняться доставкой товаров заключенным в СИЗО и российских колониях. Об этом в четверг, 20 июля, в своем Telegram-канале сообщает RT.

По данным издания, такое предложение на заседании Координационного совета при общественной палате РФ по развитию безопасности электронной торговли выдвинул член СПЧ Алексей Мельников. Инициативу раскритиковали из-за риска возможных злоупотреблений — например передачи за решетку запрещенных предметов.

13 марта сообщалось, что доля трудоустроенных зэков в России увеличилась с 65 процентов в 2021 году до 70,5 процента, средний заработок заключенных в российских исправительных колониях в 2022 году вырос на 14 процентов. Доход осужденные могут отправлять родственникам, тратить в магазине колонии и возмещать ущерб по поданным к ним искам.