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13:50, 20 июля 2023Силовые структуры

В СПЧ предложили интернет-магазинам доставлять товары заключенным

Член СПЧ Мельников предложил интернет-магазинам заняться доставкой товаров заключенным

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Совете по правам человека (СПЧ) предложили интернет-магазинам заняться доставкой товаров заключенным в СИЗО и российских колониях. Об этом в четверг, 20 июля, в своем Telegram-канале сообщает RT.

По данным издания, такое предложение на заседании Координационного совета при общественной палате РФ по развитию безопасности электронной торговли выдвинул член СПЧ Алексей Мельников. Инициативу раскритиковали из-за риска возможных злоупотреблений — например передачи за решетку запрещенных предметов.

13 марта сообщалось, что доля трудоустроенных зэков в России увеличилась с 65 процентов в 2021 году до 70,5 процента, средний заработок заключенных в российских исправительных колониях в 2022 году вырос на 14 процентов. Доход осужденные могут отправлять родственникам, тратить в магазине колонии и возмещать ущерб по поданным к ним искам.

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    Владимир Седов
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