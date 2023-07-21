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01:00, 21 июля 2023Ценности

41-летнюю популярную актрису заметили в бикини на отдыхе

41-летнюю актрису Сиенну Миллер заметили в цветном бикини на отдыхе с избранником

Фото: John Lamparski / Getty Images

Папарацци засняли на отдыхе популярную британо-американскую актрису и фотомодель Сиенну Миллер в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует PageSix.

На опубликованных снимках 41-летняя знаменитость была замечена в разноцветном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на завязках. При этом на размещенных снимках видно, что Миллер нанесла на губы ярко-розовую помаду и распустила длинные светлые волосы. Свой образ звезда дополнила аксессуарами в виде серег-колец большого диаметра.

Известно, что актриса проводит отпуск в Сен-Тропе, Франция, вместе с 26-летним избранником Оли Грином.

Ранее в июле Эмили Ратаковски заметили в прозрачном платье на кладбище. 32-летнюю знаменитость заметили в платье коричневого цвета, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело. На размещенных кадрах видно, что телезвезда посетила кладбище во Франции.

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    Екатерина Ештокина
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