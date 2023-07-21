ФСБ задержала собиравшегося подкупить силовиков за 20 миллионов рублей адвоката

В Москве ФСБ задержала адвоката и майора при получении 20 млн руб для подкупа полицейских

В Москве сотрудники ФСБ задержали адвоката, собиравшегося подкупить полицейских за 20 миллионов рублей. Об этом сообщает издание Baza.

По данным издания, силовики взяли юриста при получении денег. Вместе с ним попался майор.

Следствие считает, что они планировали передать деньги в качестве взятки полицейским за непривлечение к уголовной ответственности мужчины за производство товаров без маркировки.

Правоохранители намерены выяснить кому предназначались деньги. В отношении адвоката и майора возбуждено уголовное дело о посредничестве во взятке.

17 июля сообщалось, что на Сахалине 58-летнего адвоката Московской коллегии адвокатов и 61-летнего жителя столицы осудят за покушение на мошенничество. Обвиняемые познакомились с сахалинцем, который находился под следствием за незаконный оборот наркотиков, и предложили ему свою помощь в урегулировании проблем с законом за 14 миллионов рублей. Якобы эти деньги будут переданы силовикам и сотрудникам суда за условный срок.

