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19:19, 21 июля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала собиравшегося подкупить силовиков за 20 миллионов рублей адвоката

В Москве ФСБ задержала адвоката и майора при получении 20 млн руб для подкупа полицейских

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Москве сотрудники ФСБ задержали адвоката, собиравшегося подкупить полицейских за 20 миллионов рублей. Об этом сообщает издание Baza.

По данным издания, силовики взяли юриста при получении денег. Вместе с ним попался майор.

Следствие считает, что они планировали передать деньги в качестве взятки полицейским за непривлечение к уголовной ответственности мужчины за производство товаров без маркировки.

Правоохранители намерены выяснить кому предназначались деньги. В отношении адвоката и майора возбуждено уголовное дело о посредничестве во взятке.

17 июля сообщалось, что на Сахалине 58-летнего адвоката Московской коллегии адвокатов и 61-летнего жителя столицы осудят за покушение на мошенничество. Обвиняемые познакомились с сахалинцем, который находился под следствием за незаконный оборот наркотиков, и предложили ему свою помощь в урегулировании проблем с законом за 14 миллионов рублей. Якобы эти деньги будут переданы силовикам и сотрудникам суда за условный срок.

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    Любовь Ширижик
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