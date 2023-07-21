Военный аналитик Михайлов заявил, что Европа склоняет Зеленского к переговорам с Россией

Европейские лидеры склоняют президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Москвой, так как продолжение конфликта грозит им увеличением расходов на восстановление страны. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, пишет Ura.ru.

По мнению эксперта, европейские политики пытаются выйти хотя бы на заморозку конфликта. Михайлов уточнил, что Зеленского уговаривают расстаться с определенной частью территорий Украины, которая уже перешла под контроль России.

Он добавил, что задачи ЕС могут помешать позиции Вашингтона. «США нужен многолетний конфликт, а значит он может тянуться годами с большим и бесконечным ущербом для Украины», — подчеркнул военный аналитик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что результаты референдумов в четырех новых регионах России не только порадовали его, но и удивили. Он подчеркнул, что их итоги оказались прозрачными и убедительными, а также «отражают объективные данные в настроении людей».