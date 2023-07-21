Предсказано будущее курса рубля после повышения ключевой ставки

Экономист Григорьев усомнился в сильном укреплении рубля после повышения ключевой ставки

Курс рубля вряд ли значительно укрепится после повышения ключевой ставки Банком России, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он описал будущее российской валюты, а также перечислил факторы, которые влияют на ее устойчивость.

«Повышение ставки существенного влияния не окажет. Что такое на один процентный пункт выше? Хотя мы видим, как заметно упал рубль по отношению к доллару», — сказал он.

У рубля сейчас достаточно мало источников для укрепления, и ключевая ставка точно радикально здесь пользы не принесет. Я думаю, возможна небольшая коррекция рынка Владимир Григорьев кандидат экономических наук

С точки зрения экономической науки повышать ключевую ставку, когда ослабевает национальная валюта, правильно, отметил Владимир Григорьев. Но в сегодняшней ситуации есть много других причин, из-за которых рубль дешевеет.

«Сейчас негативно действуют более существенные факторы — это превышение спроса на валюту над предложением, потому что экспорт снизился, а импорт вырос. Когда сбалансируются потоки финансов, рубль станет более устойчивым. Конечно, нефть стоит дешевле, чем было бы хорошо для рубля. Рост стоимости нефти может положительно на нем сказаться. Плюс геополитическая неопределенность играет свою роль», — подытожил экономист.

21 июля на очередном заседании Центральный банк повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 8,5 процента. Показатель вырос впервые с февраля 2022 года, когда регулятор поднял его до рекордных 20 процентов. После этого ставка постепенно опускалась, а с сентября 2022 года оставалась неизменной на уровне 7,5 процента.

Курс российской валюты в последнее время сильно упал. После решения Центробанка он незначительно укрепился к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.