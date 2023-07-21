Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:23, 21 июля 2023Экономика

Предсказано будущее курса рубля после повышения ключевой ставки

Экономист Григорьев усомнился в сильном укреплении рубля после повышения ключевой ставки

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Курс рубля вряд ли значительно укрепится после повышения ключевой ставки Банком России, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он описал будущее российской валюты, а также перечислил факторы, которые влияют на ее устойчивость.

«Повышение ставки существенного влияния не окажет. Что такое на один процентный пункт выше? Хотя мы видим, как заметно упал рубль по отношению к доллару», — сказал он.

У рубля сейчас достаточно мало источников для укрепления, и ключевая ставка точно радикально здесь пользы не принесет. Я думаю, возможна небольшая коррекция рынка

Владимир Григорьевкандидат экономических наук

С точки зрения экономической науки повышать ключевую ставку, когда ослабевает национальная валюта, правильно, отметил Владимир Григорьев. Но в сегодняшней ситуации есть много других причин, из-за которых рубль дешевеет.

«Сейчас негативно действуют более существенные факторы — это превышение спроса на валюту над предложением, потому что экспорт снизился, а импорт вырос. Когда сбалансируются потоки финансов, рубль станет более устойчивым. Конечно, нефть стоит дешевле, чем было бы хорошо для рубля. Рост стоимости нефти может положительно на нем сказаться. Плюс геополитическая неопределенность играет свою роль», — подытожил экономист.

Курс доллара от TradingView

21 июля на очередном заседании Центральный банк повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 8,5 процента. Показатель вырос впервые с февраля 2022 года, когда регулятор поднял его до рекордных 20 процентов. После этого ставка постепенно опускалась, а с сентября 2022 года оставалась неизменной на уровне 7,5 процента.

Курс российской валюты в последнее время сильно упал. После решения Центробанка он незначительно укрепился к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Сметанина
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве задержан Игорь Стрелков. Врач ЧВК «Вагнер» написал на него заявление за оскорбление Путина

    ФСБ раскрыла суть обвинений против Стрелкова

    Появилось видео из зала суда с задержанным экс-министром обороны ДНР Стрелковым

    Великобритания «исключила» журналиста Красовского из санкционного списка

    Набиуллина рассказала о подготовке единого ипотечного стандарта

    Предсказано будущее курса рубля после повышения ключевой ставки

    В Москве появился новый сервис для владельцев домашних животных

    Стилистка назвала россиянам самую модную прическу на осень

    В МИД России допустили досмотр судов в Черном море в случае необходимости

    Фэшн-эксперт перечислила основные правила составления стильного гардероба

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости